Mais de 500 acreanos terão direito à restituição do IR neste mês; veja como consultar

A Receita Federal liberou nesta quarta-feira (23) a consulta ao lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a outubro de 2025. No Acre, mais de 500 contribuintes terão direito ao reembolso neste mês.

O pagamento será realizado no dia 31 de outubro, diretamente na conta informada pelo contribuinte no momento da declaração, seja por depósito bancário ou via Pix. Os valores se referem às declarações enviadas até o último lote de 2025, além de restituições residuais de anos anteriores.

Segundo a Receita, o valor total destinado aos acreanos é de R$ 1.079.226,30. O crédito bancário será feito prioritariamente a idosos, pessoas com algum tipo de deficiência, contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Para saber se está entre os beneficiados, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal ou o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para Android e iOS. É necessário informar o CPF, a data de nascimento e o ano da declaração.

Quem tiver direito à restituição e não receber o valor no prazo deve entrar em contato com o Banco do Brasil para reagendar o crédito.

A restituição do Imposto de Renda é liberada em cinco lotes regulares, que se encerram neste mês, além de lotes residuais pagos ao longo do ano. Segundo a Receita, mais de 18 milhões de brasileiros já foram contemplados em 2025.