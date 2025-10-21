21/10/2025
Manchester City vence Villarreal e mantém invencibilidade na Champions League

Haaland e Bernardo Silva marcaram os gols da vitória inglesa ainda no primeiro tempo

O Manchester City segue firme e invicto na Champions League 2025/26. Em partida disputada nesta terça-feira (21), no Estádio de la Cerámica, na Espanha, o time comandado por Pep Guardiola venceu o Villarreal por 2 x 0, pela terceira rodada da fase de grupos.

Os gols da partida foram marcados ainda na primeira etapa por Erling Haaland e Bernardo Silva, com assistências do jovem brasileiro Savinho, que novamente teve grande atuação pelo lado direito do ataque.

Aitor Alcalde – UEFA/UEFA via Getty Images

Domínio inglês no primeiro tempo

Logo aos 17 minutos, Rico Lewis recebeu lançamento em profundidade de Savinho e cruzou para Haaland, que finalizou com categoria e abriu o placar.

Aos 40 minutos, Savinho voltou a aparecer bem: avançou pela direita e encontrou Bernardo Silva, que cabeceou livre dentro da área para marcar o segundo e ampliar a vantagem dos ingleses.

Pressão espanhola e defesa sólida

No segundo tempo, o Villarreal reagiu e criou boas oportunidades, chegando a acertar a trave e obrigar o goleiro Luiz Júnior a fazer grandes defesas. Apesar da pressão, o placar permaneceu inalterado, e o City confirmou mais uma vitória tranquila na competição.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Manchester City chegou a sete pontos, ocupando a 5ª colocação geral da Champions League. Já o Villarreal segue em 29º lugar, com apenas um ponto conquistado.

Os próximos desafios:

  • 🏴 Manchester City x Aston Villa – Domingo (26/10), às 11h (horário de Brasília), pela Premier League.

  • 🇪🇸 Villarreal x Valencia – Sábado (25/10), às 16h, pelo Campeonato Espanhol.

Fonte: UEFA / ESPN / TNT Sports
PUBLICIDADE
