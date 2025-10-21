Manchester City vence Villarreal e mantém invencibilidade na Champions League

O Manchester City segue firme e invicto na Champions League 2025/26. Em partida disputada nesta terça-feira (21), no Estádio de la Cerámica, na Espanha, o time comandado por Pep Guardiola venceu o Villarreal por 2 x 0, pela terceira rodada da fase de grupos.

Os gols da partida foram marcados ainda na primeira etapa por Erling Haaland e Bernardo Silva, com assistências do jovem brasileiro Savinho, que novamente teve grande atuação pelo lado direito do ataque.

Domínio inglês no primeiro tempo

Logo aos 17 minutos, Rico Lewis recebeu lançamento em profundidade de Savinho e cruzou para Haaland, que finalizou com categoria e abriu o placar.

Aos 40 minutos, Savinho voltou a aparecer bem: avançou pela direita e encontrou Bernardo Silva, que cabeceou livre dentro da área para marcar o segundo e ampliar a vantagem dos ingleses.

Pressão espanhola e defesa sólida

No segundo tempo, o Villarreal reagiu e criou boas oportunidades, chegando a acertar a trave e obrigar o goleiro Luiz Júnior a fazer grandes defesas. Apesar da pressão, o placar permaneceu inalterado, e o City confirmou mais uma vitória tranquila na competição.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Manchester City chegou a sete pontos, ocupando a 5ª colocação geral da Champions League. Já o Villarreal segue em 29º lugar, com apenas um ponto conquistado.

Os próximos desafios:

🏴 Manchester City x Aston Villa – Domingo (26/10), às 11h (horário de Brasília), pela Premier League.

🇪🇸 Villarreal x Valencia – Sábado (25/10), às 16h, pelo Campeonato Espanhol.

🚨🇪🇺 | GOAL: BERNARDO SILVA DOUBLES THE LEAD FOR MANCHESTER CITY! Villarreal 0-2 Man City. pic.twitter.com/hOAMitcvjE — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 21, 2025

Fonte: UEFA / ESPN / TNT Sports

✍️ Redigido por ContilNet