Manifestação interdita trecho da Avenida Ceará e causa congestionamento próximo à Quarta Ponte

Um grupo de moradores interditou, no fim da tarde desta sexta-feira (17), um trecho da Avenida Ceará, nas proximidades da Cadeia Velha, antes da Quarta Ponte, em Rio Branco. O protesto cobra a retomada das obras do posto de saúde Maria Áurea Vilela, que estão paralisadas há meses.

O caso foi divulgado pelo comunicador James Pequeno nas redes sociais. Nos comentários da publicação, internautas relataram que o trânsito na região ficou prejudicado devido à manifestação, com longas filas de veículos se formando nos dois sentidos da via.

Até o momento, nenhum representante da prefeitura compareceu ao local. A Polícia Militar acompanha a movimentação para garantir a segurança e orientar o tráfego. O trânsito segue parcialmente interditado.