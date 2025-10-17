17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Manifestação interdita trecho da Avenida Ceará e causa congestionamento próximo à Quarta Ponte

internautas relataram que o trânsito na região ficou prejudicado devido à manifestação, com longas filas de veículos se formando nos dois sentidos da via

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grupo de moradores interditou, no fim da tarde desta sexta-feira (17), um trecho da Avenida Ceará, nas proximidades da Cadeia Velha, antes da Quarta Ponte, em Rio Branco. O protesto cobra a retomada das obras do posto de saúde Maria Áurea Vilela, que estão paralisadas há meses.

Os manifestantes bloquearam a via/Foto: Reprodução

O caso foi divulgado pelo comunicador James Pequeno nas redes sociais. Nos comentários da publicação, internautas relataram que o trânsito na região ficou prejudicado devido à manifestação, com longas filas de veículos se formando nos dois sentidos da via.

Até o momento, nenhum representante da prefeitura compareceu ao local. A Polícia Militar acompanha a movimentação para garantir a segurança e orientar o tráfego. O trânsito segue parcialmente interditado.

Manifestação interdita trecho da Avenida Ceará e causa congestionamento próximo à Quarta Ponte/Foto: Reprodução

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost