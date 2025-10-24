24/10/2025
Maquiagem masculina cresce no mercado e desafia padrões tradicionais

Cada vez mais popular, a maquiagem para homens ganha espaço com apoio de influenciadores e maior aceitação social, rompendo antigos tabus

É inegável que a maquiagem ainda é majoritariamente considerada um item feminino. Em homens, as makes costumam se limitar a atores ou até mesmo são exploradas como elementos cômicos ou alvo de preconceito. Nos últimos anos, contudo, a maquiagem para homens passa a ser uma tendência em crescimento, com referências que independem de sexualidade e valorizam o mercado da beleza.

As vendas de maquiagem passam por um crescimento significativo dentro do mercado masculino/Foto: Reprodução

Mercado da maquiagem masculina

As vendas de maquiagem passam por um crescimento significativo dentro do mercado masculino. De acordo com um relatório da Future Market Insights (FMI), esse segmento se expandiu a uma taxa de crescimento anual de 8,7% entre 2018 e 2022. A pesquisa projeta que essa taxa atinja 9,4% de 2023 a 2033. Atualmente, as vendas globais de cosméticos coloridos masculinos estão avaliadas em US$ 17,57 bilhões, com a previsão de atingir US$ 43 bilhões até 2033.

Influenciadores e aceitação

Mais do que as vendas, um importante marcador do crescimento das makes entre o público masculino é o aumento da aceitação por pessoas de diferentes sexualidades. Um estudo da Ipsos revelou que, nos Estados Unidos, 15% dos homens heterossexuais entre 18 e 65 anos usam cosméticos, e outros 17% considerariam usá-los no futuro.

Nessa tendência, marcas tradicionais — como a Mac Cosmetics — já introduziram produtos com foco para homens, e influenciadores têm grandes papel na propagação nas redes sociais. Criadores de conteúdo de beleza masculina, como Manny Gutierrez, Bretman Rock e Jesse Jaggers, compartilham, entre detalhes da rotina, os usos casuais de maquiagem.

