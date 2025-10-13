13/10/2025
Universo POP
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”

Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro

Pastor e preletor confirmou presença em vídeo, convidando fiéis para a conferência especial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Conferência de Adoração da Videira Church terá a honra de receber o pastor Cristian Felicidade como preletor nos dias 17 e 18 de outubro de 2025. Conhecido por sua mensagem inspiradora e coração voltado para Deus, ele irá conduzir momentos de louvor e adoração que prometem tocar profundamente os participantes.

O evento contará com três sessões: na sexta-feira, a primeira sessão será às 19h15, e no sábado, duas sessões estão programadas para 15h00 e 21h00. A conferência é organizada pela equipe da igreja e tem como objetivo proporcionar uma experiência intensa de adoração, palavra e conexão espiritual.

Pastor e preletor confirmou presença em vídeo, convidando fiéis para a conferência especial/Foto: Reprodução

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o pastor convidou pessoalmente os fiéis: “Fala, gente querida, Pai do Senhor Jesus, Pastor Cristian Felicidade falando. Através deste vídeo, quero confirmar minha presença e te fazer um convite todo especial para os dias 17 e 18 de outubro. Será a conferência de adoração da Vida da Tia Urtina, e você é minha convidada especial. Serão dois dias, o Senhor vai falar ao nosso coração através da palavra, terá muito louvor e, principalmente, muita adoração. Se você não fez sua inscrição, corre que dá tempo, e eu te espero lá.”

Além de seu trabalho pastoral, Cristian Felicidade é marido da influenciadora Rogéria Rocha, e ambos têm presença ativa nas redes sociais, inspirando milhares de seguidores com mensagens de fé, adoração e família. A conferência promete ser um momento de intensa experiência espiritual para todos os participantes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost