Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro

A Conferência de Adoração da Videira Church terá a honra de receber o pastor Cristian Felicidade como preletor nos dias 17 e 18 de outubro de 2025. Conhecido por sua mensagem inspiradora e coração voltado para Deus, ele irá conduzir momentos de louvor e adoração que prometem tocar profundamente os participantes.

O evento contará com três sessões: na sexta-feira, a primeira sessão será às 19h15, e no sábado, duas sessões estão programadas para 15h00 e 21h00. A conferência é organizada pela equipe da igreja e tem como objetivo proporcionar uma experiência intensa de adoração, palavra e conexão espiritual.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o pastor convidou pessoalmente os fiéis: “Fala, gente querida, Pai do Senhor Jesus, Pastor Cristian Felicidade falando. Através deste vídeo, quero confirmar minha presença e te fazer um convite todo especial para os dias 17 e 18 de outubro. Será a conferência de adoração da Vida da Tia Urtina, e você é minha convidada especial. Serão dois dias, o Senhor vai falar ao nosso coração através da palavra, terá muito louvor e, principalmente, muita adoração. Se você não fez sua inscrição, corre que dá tempo, e eu te espero lá.”

Além de seu trabalho pastoral, Cristian Felicidade é marido da influenciadora Rogéria Rocha, e ambos têm presença ativa nas redes sociais, inspirando milhares de seguidores com mensagens de fé, adoração e família. A conferência promete ser um momento de intensa experiência espiritual para todos os participantes.