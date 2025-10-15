15/10/2025
Marina Silva recebe medalha internacional da IUCN por defesa do meio ambiente

A ministra dedicou o prêmio ao povo brasileiro e aos defensores do meio ambiente

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi agraciada com a Medalha John C. Phillips, concedida pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A homenagem, entregue anualmente desde 1963, reconhece “serviços excepcionais” prestados à conservação ambiental em nível internacional.

Marina recebeu uma das maiores honrarias concedidas para aqueles que defendem o meio ambiente/Foto:Mathilde Missioneiro/Folhapress

O prêmio foi anunciado durante o Congresso Mundial da IUCN, realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A honraria foi recebida em nome da ministra pelo diretor de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Pedro da Cunha e Menezes, que representou o Brasil no evento.

Em pronunciamento, Marina Silva destacou que o reconhecimento simboliza o esforço coletivo do país na defesa da natureza. “É com muita honra e gratidão que recebo a notícia de ter sido agraciada com a medalha memorial de John Phillips, concedida pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Esta honraria representa para mim não apenas um reconhecimento individual, mas o reconhecimento do esforço coletivo do povo brasileiro e das muitas pessoas, comunidades e instituições que lutam incansavelmente pela defesa da vida, da floresta e do clima”, afirmou.

A ministra dedicou o prêmio ao povo brasileiro e aos defensores do meio ambiente. “Recebo esta medalha em nome das populações tradicionais, dos povos indígenas e de todos os defensores da natureza que continuam acreditando que é possível construir um mundo mais justo, equilibrado e solidário, com todas as formas de vida”, concluiu.

Criada em 1948, a IUCN é considerada a maior e mais diversa rede ambiental do mundo, reunindo mais de 1.400 membros, entre governos e organizações da sociedade civil, com foco na conservação da biodiversidade e na promoção de um desenvolvimento sustentável.

