Marina volta a aparecer como umas das favoritas ao Senado em SP em nova pesquisa

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), voltou a aparecer entre os nomes mais competitivos na disputa pelo Senado em São Paulo nas eleições de 2026, segundo o novo levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira (7).

O estudo mostra que, apesar de ainda não ter confirmado oficialmente sua candidatura, Marina mantém posição de destaque e aparece com 12% das intenções de voto em dois dos quatro cenários testados, empatada tecnicamente com nomes de peso da política nacional, como Fernando Haddad (PT) e Guilherme Derrite (PP).

O levantamento reforça o protagonismo da ministra dentro do grupo governista e amplia as especulações sobre uma possível candidatura de Marina ao Senado pelo maior colégio eleitoral do país — um movimento que, caso se confirme, pode reorganizar as alianças do campo progressista em São Paulo.

Nos cenários analisados, Fernando Haddad lidera três das quatro simulações e aparece em segundo lugar em uma delas, o que, somado ao desempenho de Marina, indica amplo favoritismo da base de apoio ao presidente Lula.

Confira os principais resultados da nova pesquisa:

Cenário 1

Fernando Haddad (PT) – 19%

Guilherme Derrite (PP) – 16%

Ricardo Salles (Novo) – 12%

Marina Silva (Rede) – 12%

Mara Gabrilli (PSD) – 7%

Paulo Serra (PSDB) – 7%

Branco/Nulo – 13%

Não sabem/Não responderam – 14%

Cenário 4

Fernando Haddad (PT) – 17%

Eduardo Bolsonaro (PL) – 13%

Marina Silva (Rede) – 12%

Guilherme Derrite (PP) – 12%

Ricardo Salles (Novo) – 10%

Mara Gabrilli (PSD) – 6%

Paulo Serra (PSDB) – 6%

Giordano (MDB) – 1%

Branco/Nulo – 11%

Não sabem/Não responderam – 12%

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro, com margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Histórico de favoritismo

Não é a primeira vez que Marina Silva aparece entre as favoritas. Em um levantamento anterior, feito pelo AtlasIntel, a ministra registrou 17,7% das intenções de voto, ficando em segundo lugar, atrás apenas do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que liderou com 23,1%.

Como São Paulo elegerá duas vagas para o Senado em 2026, Marina seria uma das escolhidas caso o cenário se confirmasse. O resultado consolida seu nome como um dos mais fortes do campo progressista paulista, ao lado de Haddad e Alckmin.

A volta de Marina ao centro das pesquisas reforça também o peso político da ministra dentro do governo Lula e indica que sua trajetória ambiental e seu histórico de coerência política seguem tendo apelo entre o eleitorado paulista.