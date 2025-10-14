MC Efepê faz show lotado no Dia das Crianças na Parte Alta de Rio Branco

O MC acreano Efepê, conhecido por representar a periferia em suas composições, levou uma multidão ao seu show especial de Dia das Crianças, realizado na Parte Alta de Rio Branco. O evento foi marcado por muita energia, sorrisos e um clima de celebração entre as famílias da comunidade.

Na legenda do vídeo publicado em suas redes sociais, Efepê escreveu: “Feliz Dia das Crianças! Tropa da Parte Alta, foi um prazer imenso cantar pra vocês! Muita energia boa, sorrisos sinceros e uma vibe incrível. Que a alegria e a pureza das crianças continuem inspirando o nosso corre todos os dias.”

O artista, que tem ganhado destaque nas redes sociais por retratar a realidade das comunidades da capital acreana, voltou aos holofotes com essa apresentação. Recentemente, ele viralizou ao lançar uma versão da música “Morro do Dendê”, adaptada como uma homenagem ao bairro Papouco, conhecido pela vulnerabilidade social e intensa atuação do tráfico de drogas.

RELEMBRE O CASO: MC homenageia o Papouco com funk polêmico e viraliza nas redes: ‘Não é apologia, é vivência’

Na ocasião, Efepê foi alvo de polêmicas após internautas apontarem suposta apologia a facções criminosas. Em resposta, o cantor explicou que sua arte é uma forma de dar voz à vivência periférica, sem exaltar o crime. “Não é apologia, é vivência. Desde pivete vejo o sistema engolir os nossos. Não sou bandido, sou produto do sistema”, afirmou.

Com o show da Parte Alta, Efepê reforçou seu vínculo com o público que o inspira e consolidou seu espaço como uma das vozes mais autênticas do cenário musical acreano. O evento demonstrou que, mesmo em meio às controvérsias, o artista continua sendo recebido com carinho e respeito por quem se identifica com suas letras e sua trajetória.

Veja o vídeo: