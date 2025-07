MC homenageia o Papouco com funk polêmico e viraliza nas redes: ‘Não é apologia, é vivência’

O cantor acreano conhecido como MC Efepê divulgou nesta semana um vídeo em suas redes sociais homenageando o bairro Papouco, uma das regiões mais vulneráveis de Rio Branco. A publicação, que já tem milhares de visualizações, traz uma versão adaptada da música “Morro do Dendê”, popularizada por artistas do funk carioca.

Na legenda, Efepê escreveu: “Tropa do Papouco. Não é apologia, é a vivência! Desde pivete vejo o sistema engolir os nossos. Não sou bandido… sou produto do sistema. 🔥 Tropa do Papouco na voz dos que vivem de verdade 🔥”

O Papouco é conhecido por ser uma área marcada pelo tráfico de drogas, presença de facções criminosas e condições precárias enfrentadas por muitos moradores. O vídeo foi gravado em frente ao Cristo Redentor, ponto conhecido da cidade.

Efepê já esteve envolvido em polêmicas anteriores, tendo sido flagrado em apresentações que supostamente faziam apologia ao crime durante shows em casas noturnas da capital. Apesar disso, o artista afirma que seu objetivo é retratar a vivência periférica, e não exaltar a violência.

O post já tem vários comentários, tanto do Acre como de outros estados, manifestando apoio ao retratado na letra, num sentimento de pertencimento por parte dos internautas.