Mecânico sofre fratura após pisar em buraco durante manutenção de máquina

O mecânico Antônio Silva da Conceição, de 44 anos, sofreu uma fratura no calcanhar direito na tarde deste domingo (5), enquanto realizava manutenção em uma esteira no km 63 do Ramal da União, com acesso por mais 7 km pela Estrada da Transacreana, zona rural de Rio Branco, no interior do Acre.

De acordo com informações, Antônio desceu da máquina para verificar um problema no equipamento e acabou pisando em um buraco, momento em que sofreu a lesão no tornozelo. Populares que acompanhavam o serviço prestaram os primeiros auxílios e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe de suporte avançado do Samu foi enviada ao local e realizou os primeiros atendimentos à vítima. Em seguida, o mecânico foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece sob cuidados médicos e passará por avaliação especializada.