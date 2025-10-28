28/10/2025
Médico acreano alerta sobre riscos do uso de maquiagem e cílios postiços durante cirurgias

O obstetra e ginecologista Paulo Favini, conhecido nas redes sociais como Dr. Cegonho, fez um importante alerta em suas plataformas digitais sobre os perigos do uso de maquiagem e cílios postiços no centro cirúrgico. Em um vídeo publicado no Instagram, o médico explicou que, embora esses itens sejam comuns no dia a dia e em ocasiões especiais, eles podem representar sérios riscos durante procedimentos cirúrgicos, especialmente sob anestesia geral.

Dr. Cegonho reforçou a orientação para que pacientes evitem o uso de qualquer tipo de cosmético antes de uma cirurgia, incluindo cesarianas/Foto: Reprodução

Segundo Favini, alguns produtos de beleza contêm substâncias inflamáveis que, em um ambiente hospitalar com alta concentração de oxigênio, podem provocar acidentes graves. Ele destacou ainda que cílios postiços podem conter partes metálicas, o que aumenta o risco de choques ou queimaduras quando se utiliza o bisturi elétrico, instrumento comum em cirurgias.

“Alguns cílios postiços contêm partes metálicas que podem conduzir eletricidade. E quando nós utilizamos o eletrocautério, que é o bisturi elétrico, pode ocorrer queimadura”, explicou o obstetra.

O médico também lembrou que a maquiagem pode interferir na monitorização do paciente, causar reações alérgicas e aumentar as chances de contaminação durante o procedimento.

Dr. Cegonho reforçou a orientação para que pacientes evitem o uso de qualquer tipo de cosmético antes de uma cirurgia, incluindo cesarianas.

“O brilho e o glamour ficam pra depois, quando tudo estiver seguro e o bebê no colo”, afirmou.

