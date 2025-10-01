Meire Serafim destina 20 milhões para beneficiar saúde, esportes e inclusão produtiva no Acre

A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou R$ 20,07 milhões em emendas parlamentares para projetos estratégicos no Acre, contemplando áreas como saúde, esporte e inclusão produtiva. Embora os recursos sejam aplicados no estado, a execução ficará a cargo da APAS (Associação de Proteção e Amparo à Saúde), entidade privada sem fins lucrativos com sede em Salvador (BA), reconhecida pela experiência na gestão de projetos de grande porte.

Segundo registros no sistema Transferegov, os recursos foram aprovados em setembro de 2025 pelos ministérios da Saúde, do Esporte e das Mulheres, e serão integralmente aplicados no Acre até 2026.

O maior investimento, de R$ 8,93 milhões, será destinado à saúde pública, com foco no combate à malária no Vale do Juruá, região que concentra mais de 90% dos casos da doença no estado. O projeto prevê a instalação de uma base operacional em Cruzeiro do Sul, capacitação de 396 agentes de saúde, utilização de laboratórios móveis e distribuição de kits pedagógicos em escolas da rede pública.

Na área do esporte, o projeto “Esporte Total” receberá R$ 8,91 milhões para atender 4 mil jovens de 12 a 24 anos em cinco municípios acreanos, em modalidades como futebol, muay thai e jiu-jitsu. A iniciativa inclui a aquisição de uniformes, tatames e kimonos, além de transporte para alunos da zona rural, impactando indiretamente cerca de 10 mil pessoas.

Outra ação, voltada à inclusão produtiva, será realizada em Sena Madureira com o projeto “Mãos que Transformam”, que prevê capacitação de 480 mulheres em cursos de beleza, com investimento de R$ 2,2 milhões. A iniciativa busca promover autonomia econômica e geração de renda, beneficiando especialmente mulheres negras, indígenas e ribeirinhas.

A escolha da APAS como executora dos projetos se dá pela experiência da instituição em gerir recursos de grande porte em diversas regiões do país, garantindo transparência, fiscalização e eficiência na aplicação dos recursos.

Em entrevista ao ContilNet, a assessoria da deputada explicou os motivos da escolha da APAS. Um deles tem a ver com o fato de que no Acre não há instituto capacitado para executar o recurso.

VEJA A DECLARAÇÃO DA ASSESSORIA NA ÍNTEGRA:

“A deputada Meire Serafim optou por destinar recursos para a execução de áreas que ela considera muito importantes, como o enfrentamento às doenças de arbovirose, que são endêmicas, que no Estado é um problema, via o Instituto, pela expertise do Instituto nesse tipo de trabalho. É um Instituto que já faz esse tipo de trabalho nos lugares do país, fora a Bahia. O Instituto está em fase de implantação da sua sede no Acre, já executa recursos de outros parlamentares no Acre.”

“Já na área do esporte não é nenhuma novidade que as escolinhas de capacitação e de treinamento esportivo para as crianças e adolescentes são levadas por outros institutos. A dificuldade da execução desses tipos de ações que são primordiais na avaliação da deputada Meire Serafim para o desenvolvimento escolar, inclusão social e tudo mais do Acre se dão porque os municípios não têm expertise muitas vezes e não têm interesse. Ela gostaria muito de poder propiciar esse tipo de atividade para as crianças e adolescentes, então ela buscou um instituto com expertise para fazê-lo, e não é novidade porque já existem, inclusive, outros institutos executando no estado do Acre, com recursos parlamentares.”

“O que a gente precisa saber é que está sendo feito, é um instituto que tem expertise, é um instituto legal e vai ser fiscalizado, é claro, tanto pela sociedade que deve fazer isso, quanto pelo próprio mandato da deputada Meire Serafim, que é maior interessada em que o objeto seja entregue. E é por isso que ela buscou um instituto. No estado do Acre não existe qualquer instituto capacitado, com expertise, com documentação, apto a receber esse tipo de recurso e é por isso que não foi destinado para um instituto do Acre. Do contrário, teria sido. De qualquer forma, não vai ser o motivo de a deputada e o mandato dela, o grupo político dela, não destinar recursos para uma ação que ela acha primordial que seja executada em favor das pessoas acreanas.”