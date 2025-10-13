13/10/2025
Universo POP
Menino de 6 anos que pulou de caminhonete em movimento segue internado no Acre

Um menino de seis anos segue em recuperação após se acidentar na última sábado (11) em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A criança saltou da carroceria de uma caminhonete em movimento no Ramal 3, próximo à BR-364, e foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital do Juruá.

VEJA MAIS: Criança de 6 anos fica gravemente ferida e é intubada após pular de carro em movimento no Acre

Segundo Giliard Santos, gerente de enfermagem do Samu, a equipe conseguiu alcançar o veículo pouco depois do incidente, quando o pai transportava o filho ferido. A criança teria pulado da carroceria enquanto o pai reduzia a velocidade para estacionar e ficou desacordada por cerca de cinco minutos, momento em que os serviços de emergência foram acionados.

Menino de 6 anos que pulou de caminhonete em movimento segue internado/Foto: Reprodução

“Quando encontramos a criança, ela estava acordada, mas durante o trajeto apresentou rebaixamento do nível de consciência. Por precaução, o médico plantonista optou pela intubação orotraqueal para preservar as funções vitais”, explicou Giliard ao Juruá em Tempo.

Durante o atendimento, foram identificados sangramentos nos ouvidos e nariz, sinais que podem indicar traumatismo craniano. No entanto, os exames realizados no hospital não apontaram lesões graves.

“A criança chegou ao hospital estável, foi avaliada pelas equipes médica e de neurologia, e os exames mostraram que não havia lesões graves. Ela já foi extubada e permanece em observação, com quadro estável”, acrescentou o gerente de enfermagem.

