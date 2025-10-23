23/10/2025
Menino que vendia geladinho para ajudar a mãe mostra nova casa sendo construída

Casa terá três quartos, dois banheiros e mais espaço que a antiga

Um vídeo emocionante publicado pelo perfil Amigos Solidários mostra Luan, o menino de 8 anos de Rio Branco que ficou conhecido por ajudar a mãe vendendo geladinhos, apresentando a nova casa que será construída para a família. No registro, o garoto aparece sorridente e cheio de expectativa, demonstrando toda a felicidade com a realização de um sonho antigo.

RELEMBRE O CASO: Menino de 8 anos que vendia geladinho para sustentar a família emociona e arrecada R$ 70 mil em vaquinha

A futura residência será significativamente maior e mais segura do que a antiga, construída de madeira e PVC, com chão de barro e goteiras que faziam a água entrar quando chovia. O novo lar terá três quartos, dois banheiros e espaços planejados para oferecer mais conforto e dignidade para Luan, a mãe e os demais filhos.

Casa terá três quartos, dois banheiros e mais espaço que a antiga/Foto: Reprodução

No vídeo, Derineudo, um dos participantes do projeto Amigos Solidários, ressalta a importância da transformação: “Onde tinha muita dificuldade, hoje tem realização”. A fala traduz o impacto do esforço coletivo que envolve parceiros, voluntários e a comunidade em geral.

A iniciativa não só oferece uma casa digna para a família, mas também permite que Luan recupere parte da infância perdida, tendo um lar seguro para brincar, estudar e sonhar com o futuro. A mobilização mostra o poder da solidariedade e o quanto a união de esforços pode transformar vidas.

CONFIRA:

