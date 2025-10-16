Merendeira de município isolado do Acre representa o estado em reality show nacional

A merendeira Antonia de Souza, do município de Jordão (AC), está representando a cidade na terceira temporada do reality show “A Vida de Merendeira”, produzido pelo Ministério da Educação (MEC). Ela é a única profissional do município a participar da atual edição do programa, que tem como foco valorizar o trabalho, os desafios e as histórias das merendeiras que atuam nas escolas públicas do país.

Antonia foi escolhida no dia 12 de setembro, durante uma competição realizada entre as merendeiras da zona urbana de Jordão. Com destaque por sua dedicação, criatividade e habilidades culinárias, ela garantiu a vaga que a levou até São Paulo, onde atualmente grava os episódios do programa nos estúdios da BAND.

O reality tem como proposta enaltecer a cultura regional, incentivar a alimentação escolar saudável e evidenciar o papel fundamental das merendeiras na formação dos estudantes da rede pública. Ao longo dos episódios, são contadas histórias de vida, trajetórias profissionais e receitas que fazem parte do dia a dia escolar.

A terceira temporada de “A Vida de Merendeira” está sendo exibida ao longo de 2025 e pode ser acompanhada por meio do Canal Educação, do canal do Centro de Excelência contra a Fome no YouTube e também pelo Spotify da BandNews TV.