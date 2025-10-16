16/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça

Merendeira de município isolado do Acre representa o estado em reality show nacional

A terceira temporada de “A Vida de Merendeira” está sendo exibida ao longo de 2025 e pode ser acompanhada por meio do Canal Educação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A merendeira Antonia de Souza, do município de Jordão (AC), está representando a cidade na terceira temporada do reality show “A Vida de Merendeira”, produzido pelo Ministério da Educação (MEC). Ela é a única profissional do município a participar da atual edição do programa, que tem como foco valorizar o trabalho, os desafios e as histórias das merendeiras que atuam nas escolas públicas do país.

Episódios serão gravados nos estúdios da Band/Foto: Cedida

Antonia foi escolhida no dia 12 de setembro, durante uma competição realizada entre as merendeiras da zona urbana de Jordão. Com destaque por sua dedicação, criatividade e habilidades culinárias, ela garantiu a vaga que a levou até São Paulo, onde atualmente grava os episódios do programa nos estúdios da BAND.

O reality tem como proposta enaltecer a cultura regional, incentivar a alimentação escolar saudável e evidenciar o papel fundamental das merendeiras na formação dos estudantes da rede pública. Ao longo dos episódios, são contadas histórias de vida, trajetórias profissionais e receitas que fazem parte do dia a dia escolar.

A terceira temporada de “A Vida de Merendeira” está sendo exibida ao longo de 2025 e pode ser acompanhada por meio do Canal Educação, do canal do Centro de Excelência contra a Fome no YouTube e também pelo Spotify da BandNews TV.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost