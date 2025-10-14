Moradores de Sena Madureira registram fenômeno raro ao redor do sol; entenda o que é

Na manhã desta terça-feira (14), moradores de Sena Madureira observaram um fenômeno natural raro ao redor do sol. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver um círculo luminoso, com cores que lembram as de um arco-íris, envolvendo o astro-rei.

O fenômeno é conhecido como halo solar. Ele ocorre quando a luz do sol interage com cristais de gelo presentes em nuvens altas, do tipo cirrus. Essa interação provoca refração e reflexão da luz, dividindo-a nas cores do espectro visível e formando o círculo colorido ao redor do sol.

Especialistas explicam que, ao passar de um meio para outro, a luz sofre dois efeitos: reflexão, quando a luz é refletida, e refração, quando muda de ângulo ao atravessar o novo meio. Sir Isaac Newton já havia demonstrado que, ao atravessar um prisma, a luz branca se decompõe em várias cores, fenômeno semelhante ao que ocorre com o halo solar.

No caso do halo, os cristais de gelo suspensos na atmosfera funcionam como pequenos prismas naturais. Eles desviam a luz solar e direcionam suas cores para os olhos de quem observa, criando o impressionante círculo luminoso que encantou os moradores de Sena Madureira nesta terça-feira.