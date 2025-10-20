Motociclista não habilitado morre após perder o controle e colidir contra poste no Acre

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do jovem Vitor Bruno Gomes Barbosa, de 21 anos, na noite deste domingo (19), no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. A vítima conduzia uma motocicleta personalizada, sem placa, e não possuía habilitação.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Vitor trafegava em alta velocidade pela Rua Plácido de Castro, com acesso à Rua Delegado Rey, quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um poste de ferro na Praça Edmundo Pinto, localizada em frente a uma escola.

Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foram acionadas e realizaram manobras de reanimação ainda no local, incluindo massagem cardiorrespiratória. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, onde a equipe médica de plantão tentou reverter o quadro, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Veja o vídeo: