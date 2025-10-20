20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Motociclista não habilitado morre após perder o controle e colidir contra poste no Acre

Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco tempo depois

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do jovem Vitor Bruno Gomes Barbosa, de 21 anos, na noite deste domingo (19), no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. A vítima conduzia uma motocicleta personalizada, sem placa, e não possuía habilitação.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Vitor trafegava em alta velocidade pela Rua Plácido de Castro, com acesso à Rua Delegado Rey, quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra um poste de ferro na Praça Edmundo Pinto, localizada em frente a uma escola.

Motociclista não habilitado morre após perder o controle e colidir contra poste no Acre/Foto: Reprodução

Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foram acionadas e realizaram manobras de reanimação ainda no local, incluindo massagem cardiorrespiratória. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, onde a equipe médica de plantão tentou reverter o quadro, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost