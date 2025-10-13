MPAC publica lista de promotores beneficiados com vitaliciamento; confira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou, nesta segunda-feira (13), por meio de suas redes sociais, os nomes dos promotores de Justiça beneficiados com o vitaliciamento.

O reconhecimento marca a etapa final do período probatório, que tem duração de dois anos. Após a aprovação nesse processo, o promotor adquire a garantia constitucional da vitaliciedade, que assegura estabilidade no cargo.

Foram beneficiados os promotores Pablo Leones Monteiro, André Pinho Simões, Wendelson Mendonça da Cunha, Eduardo Lopes de Faria, Flávio Augusto Godoy, Lucas Ferreira Iwakami, Washington Guedes Pequeno, Renan Augusto Batista e Maísa Arantes Burgos.

Além deles, outros promotores foram aprovados na segunda fase do estágio probatório.

Veja a lista dos promotores com vitaliciamento: