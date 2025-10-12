Mulher é assassinada a tiros pelo ex enquanto trabalhava em posto de combustível

Uma tragédia marcou a tarde deste sábado (11) em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. Emiliane Veríssimo, frentista de um posto de combustível da cidade, foi brutalmente assassinada a tiros enquanto realizava suas atividades.

Segundo informações iniciais, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo no local de trabalho e não resistiu aos ferimentos, falecendo antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar isolou a área, e equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC) foram acionadas para iniciar as investigações. O posto de combustível conta com câmeras de segurança, que poderão auxiliar na identificação do autor do crime e na apuração da motivação do homicídio.