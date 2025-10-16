Mulher finge gravidez e câncer, participa de programa de rádio e arrecada R$ 3 mil

Uma mulher identificada como Francyelle Silvestre foi presa nesta terça-feira (14), em Ribeirão do Pinhal (PR), após aplicar um golpe emocional para arrecadar dinheiro em uma rádio local.

Ela se apresentou como grávida de sete meses e com câncer de mama, pedindo ajuda financeira para custear o tratamento.

A história, contada com riqueza de detalhes, comoveu os apresentadores, que decidiram entrevistá-la ao vivo durante o programa de rádio do horário de almoço. A participação também foi transmitida em live nas redes sociais, o que ampliou o alcance do pedido de doações.

🎙️ “Picaretagem ao vivo”

Durante a entrevista, Francyelle afirmou que precisaria realizar uma cesariana de emergência antes de iniciar a quimioterapia.

Comovidos, ouvintes e comerciantes locais chegaram a fazer doações que somaram cerca de R$ 3 mil.

No entanto, pouco após a transmissão, denúncias começaram a chegar à emissora.

Alguns telespectadores reconheceram a mulher e informaram à polícia que ela já havia usado o mesmo golpe em outras cidades da região.

🚨 Prisão e confissão

A Polícia Civil iniciou uma investigação e prendeu Francyelle em flagrante por estelionato.

Durante o interrogatório, ela confessou o crime, admitindo ter inventado a história para arrecadar dinheiro.

“Ela usou a emoção e a boa-fé das pessoas para conseguir doações. Esse tipo de golpe é cruel, pois se aproveita da solidariedade alheia”, destacou a delegada Keyane Frizon, responsável pelo caso.

A polícia também alertou a população para sempre confirmar informações antes de realizar doações, especialmente em casos de apelos emocionais sem comprovação.

Fonte: Polícia Civil do Paraná / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet