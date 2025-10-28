28/10/2025
Universo POP
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”

Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau

A gravação já ultrapassou 300 mil visualizações e gerou uma onda de reações nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um vídeo que circula no X (antigo Twitter) tem chamado a atenção dos internautas nos últimos dias. Nas imagens, uma mulher chega de surpresa em um chá revelação e flagra o marido participando da comemoração — que, segundo os comentários, seria da amante grávida. A gravação já ultrapassou 300 mil visualizações e gerou uma onda de reações nas redes sociais.

A mulher aparece entrando no local aos gritos, com um pedaço de pau nas mãos, batendo na mesa e dizendo: “Você tem dois filhos comigo!”

O homem, visivelmente nervoso, tenta conter a situação e pede calma, dizendo: “Calma, ela não pode passar nervoso”, se referindo à amante grávida, que estava ao seu lado durante o confronto.

A gravação já ultrapassou 300 mil visualizações e gerou uma onda de reações nas redes sociais/Foto: Reprodução

No vídeo, é possível ver apenas o marido e a suposta amante. A mulher parece só perceber depois que se trata de um chá revelação, o que intensifica a reação de espanto e revolta.

Nos comentários, internautas se dividiram entre os que demonstraram indignação e os que duvidaram da veracidade do vídeo, levantando suspeitas de que tudo possa ter sido uma encenação para ganhar visualizações e curtidas.

Independentemente de ser real ou não, o registro se tornou um dos assuntos mais comentados da plataforma, levantando discussões sobre exposição, relacionamentos e o limite entre vida privada e conteúdo viral na internet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost