Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau

Um vídeo que circula no X (antigo Twitter) tem chamado a atenção dos internautas nos últimos dias. Nas imagens, uma mulher chega de surpresa em um chá revelação e flagra o marido participando da comemoração — que, segundo os comentários, seria da amante grávida. A gravação já ultrapassou 300 mil visualizações e gerou uma onda de reações nas redes sociais.

A mulher aparece entrando no local aos gritos, com um pedaço de pau nas mãos, batendo na mesa e dizendo: “Você tem dois filhos comigo!”

O homem, visivelmente nervoso, tenta conter a situação e pede calma, dizendo: “Calma, ela não pode passar nervoso”, se referindo à amante grávida, que estava ao seu lado durante o confronto.

No vídeo, é possível ver apenas o marido e a suposta amante. A mulher parece só perceber depois que se trata de um chá revelação, o que intensifica a reação de espanto e revolta.

Nos comentários, internautas se dividiram entre os que demonstraram indignação e os que duvidaram da veracidade do vídeo, levantando suspeitas de que tudo possa ter sido uma encenação para ganhar visualizações e curtidas.

Independentemente de ser real ou não, o registro se tornou um dos assuntos mais comentados da plataforma, levantando discussões sobre exposição, relacionamentos e o limite entre vida privada e conteúdo viral na internet.