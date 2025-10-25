Mulheres do Pedal da Vila do Incra promovem ação solidária e de conscientização pelo Outubro Rosa

Em um gesto de união e empatia, o grupo Mulheres do Pedal da Vila do Incra realizou uma ação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. O evento reuniu momentos de diálogo, dança, corrida e pedalada, marcados por muita energia, solidariedade e apoio mútuo entre as participantes.

Mais do que incentivar o autocuidado e o diagnóstico precoce, a mobilização teve um propósito ainda mais significativo: ajudar a amiga Roziani Amaral, integrante do grupo de pedal, que atualmente enfrenta o câncer de mama. Para isso, as participantes organizaram uma rifa solidária, e todo o valor arrecadado foi destinado a ela e à sua família, como forma de apoio neste momento delicado.

A ação foi idealizada pela professora Celene Melo, que mobilizou uma equipe de mulheres comprometidas com a causa, contando com o apoio da Prefeitura de Porto Acre e da primeira-dama do município, Adrineia Lopes, que também participou ativamente do evento. A professora Ellen Cavalcante esteve entre as colaboradoras da iniciativa.

O movimento reforçou a importância do autoconhecimento e do cuidado com a saúde feminina, além de demonstrar como a solidariedade e a união podem transformar vidas e fortalecer laços dentro da comunidade.