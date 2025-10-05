Na luta contra o câncer, Val Marchiori reencontra irmão após 15 anos brigados: “Vida mudou”

Após quase 15 anos sem ver um de seus irmãos e poucos dias depois de iniciar sessões de quimioterapia contra um câncer de mama, diagnosticado em agosto, Val Marchiori reuniu toda a família para um reencontro especial, na noite do último sábado (4/10).

Nos stories do Instagram, a socialite revelou a ansiedade para o momento. “Esperando meu pai e minha mãe chegar (…) Estou ansiosa para ver meu pai, minha mãe e meus irmãos, gente”, disse ela, destacando que rever o irmão depois de tanto tempo mexeu com seu emocional. “Quinze anos (…) é uma vida inteira de saudade, de lembranças guardadas, de histórias que ficaram suspensas no tempo”, escreveu.

Em seguida, fez um desabafo sobre a emoção de retomar os laços familiares: “Hoje, o coração bate mais forte, a ansiedade mistura-se com a alegria. Porque reencontrar um irmão é como reencontrar um pedaço de si mesma que ficou lá atrás. O tempo passou, a vida mudou, mas o amor de irmãos nunca muda. Ele apenas espera o momento certo para florescer”.

A relação familiar de Val passou por turbulências ao longo dos anos. Em 2012, um de seus irmãos, Fábio, chegou a chamá-la de “oportunista” em entrevista ao jornal Extra. Na mesma reportagem, a mãe da socialite, Vera Lúcia, contou que recebia pensão da filha, mas lamentava a falta de proximidade.

Na sexta-feira (3/10), Val revelou que havia pedido para o pai, a mãe e os irmãos ficarem alguns dias ao seu lado antes do início da quimioterapia. “Quis deixar passar meu aniversário que será dia 06/10 (…) Preciso me preparar psicologicamente antes”, contou ela, que terá seis sessões de tratamento, programadas a cada três semanas.