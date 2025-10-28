Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr

Mais um namoro milionário começou nesta terça-feira (28). Com uma publicação nas redes sociais, o novo casal formado pela influenciadora Virginia Fonseca, 26, e o jogador de futebol Vini Jr, 25, anunciou o começo oficial do romance envolto em muito luxo e polêmicas.

Morando a um oceano de distância: ela, em sua mansão em Goiânia, e ele, jogando pelo Real Madrid, eles não estão tão longe em relação ao seu patrimônio. Além de sua marca, a WePink, Virginia ficou com metade do que acumulou em seu relacionamento com Zé Felipe e Vini Jr tem o salário milionário que recebe do time espanhol.

Virginia Fonseca

Em seu depoimento durante CPI das Bets, a influenciadora revelou que sua empresa WePink lucrou R$ 750 milhões em 2024 — criado em parceria com os sócios Samara Pink, Thiago Stabile e Chaopeng Tan.

A projeção é que neste ano a marca ganhe entre R$ 1,3 bilhões e R$ 1,4 bilhão.

Além disso, ela divide o patrimônio que arrecadou enquanto estava casada com o cantor Zé Felipe, que durou quatro anos e foi feito em regime parcial de bens. Ou seja, os bens adquiridos durante o casamento se tornam propriedade comum do casal, enquanto os bens que cada um possuía antes do casamento, heranças ou doações, permaneceram particulares.

O ex-casal construiu uma mansão de 7 mil metros quadrados em Goiânia, avaliada em R$ 4,6 milhões, e uma propriedade em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde costumavam aproveitar momentos de lazer em família.

Além disso, Virginia faz publicidades em suas redes sociais, onde acumula mais de 50 milhões de seguidores, recebe um salário do SBT por seu programa semanal “Sabadou com Virginia”, e tem um jatinho — cujo modelo é desconhecido.

Vini Jr

De acordo com um compilado dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, feito pela revista Forbes e divulgado em outubro, ele tem um salário anual de US$ 60 milhões, cerca de R$ 322 milhões.

Sua mansão no Rio de Janeiro, localizada na Barra da Tijuca, que ficou pronta em 2023, é avaliada em R$ 20 milhões, de acordo com o jornal Extra.