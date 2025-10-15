15/10/2025
“Não tenho condições de atender todas as categorias”, diz Gladson sobre PCCRs

O governador disse que seu compromisso inicial é melhorar as condições fiscais do Estado, que ainda está acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta terça-feira (14), o governador Gladson Cameli voltou a falar sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde e de outras categorias.

Gladson em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet/Foto: Reprodução

“Eu acredito que, no próximo levantamento, nós vamos estar com toda essa situação da LRF equilibrada, para que, dentro daquilo que houver condições de ceder às categorias, nós possamos fazer ainda no primeiro semestre do ano que vem”, garantiu.

Sobre o PCCR da Saúde, Gladson afirmou que não quer criar expectativas que não possa atender.

“Aqui eu não quero criar nenhuma expectativa, mas vou te responder com uma afirmação que fiz para a minha equipe: que estudassem e me dessem os meios para que a gente pudesse conceder esse PCCR aos servidores da Saúde — e não somente a eles, mas a todas as categorias que mais almejam”, declarou.

O governador ressaltou ainda que não é possível atender todas as categorias ao mesmo tempo.

“Vamos ser realistas: eu não gosto de criar expectativa para depois não poder cumprir. Não há condições de atender todas as categorias, vamos ser sinceros. […] Tudo isso é uma matemática, é uma lógica. Tem gente que fica satisfeita, tem gente que não fica. Mas eu estou sempre focado em quê? Que eu não vou abrir mão disso: eu não vou dar com uma mão para tirar com a outra. Vou manter a saúde financeira do Estado — está no meu planejamento passar para o próximo governante as contas alinhadas, sem o Estado dar calote em ninguém, deixar o Estado arrumado para que os próximos governantes possam fazer uma grande gestão”, concluiu.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

