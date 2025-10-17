17/10/2025
No Acre, Damares diz que tem acesso a dados ‘preocupantes’ sobre o Brasil e que país está falido

Em um encontro com pastores e lideranças evangélicas, Damares afirmou que o país está enfrentando um "colapso financeiro" e que a nação está "falida"

Durante visita ao Acre, a senadora e ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, fez uma declaração sobre a situação financeira do Brasil. Em um encontro com pastores e lideranças evangélicas, Damares afirmou que o país está enfrentando um “colapso financeiro” e que a nação está “falida”.

Senadora veio ao estado à convite de Bittar/Foto: ContilNet

“Aqui eu vou falar uma coisa que a gente também não pode falar ainda muito publicamente, nem eu nem o Márcio Bittar, mas nós estamos na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós temos informações, não são informações secretas, mas é porque a gente se debruça mais sobre esses números do que vocês. Nós estamos num colapso financeiro. A nação está falida. É fome. É muito mais grave do que vocês possam imaginar”, disse Damares.

A senadora destacou que, apesar de os consultores da área econômica do Senado não poderem divulgar abertamente suas avaliações, ela e o senador Márcio Bittar têm acesso a informações “preocupantes”. “A tristeza na cara dos consultores da área de economia do Senado, que são os gênios da nação, é evidente. Eles fazem o orçamento da União, e a angústia deles é clara: a nação está em colapso. Irmãos, nós falimos economicamente”, declarou.

Damares também criticou o que chamou de “maquiagem” dos dados econômicos, sugerindo que a realidade financeira do Brasil é ainda mais grave do que os números apresentados ao público indicam. “Estão sendo maquiados algumas coisas, mas essa maquiagem vai, daqui a pouco, não resistir”, alertou.

