No Acre, estudante de 12 anos usa pintinho em cabelo maluco e diverte colegas na escola; VÍDEO

A pequena Maria Beatriz, de apenas 12 anos, chamou a atenção dos colegas na manhã desta quinta-feira (16) ao aparecer com um “cabelo maluco” nada convencional durante as comemorações da Semana das Crianças.

A estudante, que cursa o ensino fundamental na Escola Fontenele de Castro, em Sena Madureira, no interior do Acre, apostou na criatividade: Bia, como é carinhosamente chamada pela família e pelos amigos, montou um cercado de arame na cabeça e colocou um pintinho, representando uma mini-fazenda.

As imagens foram enviadas com exclusividade à reportagem do ContilNet pela mãe da aluna, Samara Damasceno.

“Eu dei liberdade para ela criar o cabelo maluco que quisesse, usando a própria criatividade. Ela teve essa ideia e foi muito divertido”, contou Samara.

VEJA O VÍDEO: