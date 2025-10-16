16/10/2025
Universo POP
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe

No Acre, estudante de 12 anos usa pintinho em cabelo maluco e diverte colegas na escola; VÍDEO

As imagens foram enviadas com exclusividade à reportagem do ContilNet pela mãe da aluna, Samara Damasceno

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A pequena Maria Beatriz, de apenas 12 anos, chamou a atenção dos colegas na manhã desta quinta-feira (16) ao aparecer com um “cabelo maluco” nada convencional durante as comemorações da Semana das Crianças.

Maria Beatriz usou um pintinho na sua criação do cabelo maluco/Foto: Reprodução

A estudante, que cursa o ensino fundamental na Escola Fontenele de Castro, em Sena Madureira, no interior do Acre, apostou na criatividade: Bia, como é carinhosamente chamada pela família e pelos amigos, montou um cercado de arame na cabeça e colocou um pintinho, representando uma mini-fazenda.

As imagens foram enviadas com exclusividade à reportagem do ContilNet pela mãe da aluna, Samara Damasceno.

“Eu dei liberdade para ela criar o cabelo maluco que quisesse, usando a própria criatividade. Ela teve essa ideia e foi muito divertido”, contou Samara.

VEJA O VÍDEO:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost