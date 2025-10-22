No Acre, professoras dançam novo hit de Pedro Sampaio para convocar alunos ao SAEB

As professoras da Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, encontraram uma maneira criativa de incentivar os alunos a participarem do SAEB. Com o hit “Sequência Feiticeira”, do cantor Pedro Sampaio, elas produziram um vídeo animado convocando os estudantes do 3º ano a não faltarem à avaliação.

O vídeo, cheio de energia e ritmo, traz as professoras dançando e transmitindo a mensagem: “Alô, 3ºs Anos! Amanhã (22) é o nosso dia de brilhar no SAEB! Contamos com a participação de todos vocês”. A iniciativa busca transformar a ida à avaliação em um momento de motivação e envolvimento.

O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) é uma avaliação nacional aplicada pelo INEP, que mede o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, além de coletar informações sobre conhecimentos gerais. Os resultados ajudam a identificar a qualidade do ensino nas escolas e servem como base para políticas públicas de educação e para o cálculo do IDEB.

Com a campanha das professoras, a Escola Dom Henrique Ruth quer mostrar que a presença e o desempenho dos alunos são fundamentais para o sucesso coletivo. “É hora de mostrar o poder da nossa escola!”, reforçam no vídeo, destacando a importância de cada estudante participar e dar o seu melhor.

VEJA: