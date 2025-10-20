20/10/2025
Universo POP
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira

Nota Premiada Acreana sorteia mais de R$ 260 mil em prêmios nesta semana; saiba mais

Serão distribuídos R$ 175 mil aos cidadãos sorteados e R$ 87,5 mil às entidades sociais indicadas pelos ganhadores

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Governo do Acre realiza nesta quinta-feira (23) o sorteio especial de um ano do programa Nota Premiada Acreana, com R$ 262,5 mil em prêmios. O evento acontece no Via Verde Shopping, em Rio Branco, e será aberto ao público, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do governo e da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O programa incentiva o cidadão a pedir o CPF na nota fiscal e apoia entidades sociais em todo o estado | Foto: Secom

Serão distribuídos R$ 175 mil aos cidadãos sorteados e R$ 87,5 mil às entidades sociais indicadas pelos ganhadores. O sorteio vale para notas fiscais emitidas em setembro e contará também com brindes para o público presente.

O programa incentiva o cidadão a pedir o CPF na nota fiscal e apoia entidades sociais em todo o estado. São realizados 15 sorteios mensais, divididos entre as regionais do Acre.

Para participar, basta se cadastrar uma única vez no site notapremiadaacreana.ac.gov.br e incluir o CPF na nota durante as compras. Os participantes concorrem automaticamente aos prêmios mensais e ao sorteio anual de R$ 70 mil.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost