Nova Miss Universo Acre será escolhida neste mês em Rio Branco; veja detalhes

No dia 29 de outubro, Rio Branco será palco do maior concurso de beleza do estado: o Miss Universe Acre 2026. Diretamente da Usina de Arte João Donato, candidatas de todo o Acre disputarão uma coroa, um título e uma experiência para toda uma vida.

A cerimônia de anúncio da vencedora da vaga que irá representar o Acre no Miss Universe Brasil 2026, também será transmitida ao vivo pela Líder TV, afiliada da Rede Brasil de Televisão canal local 10.1 e no canal do Youtube da emissora, a partir das 19h.

De acordo com a organização, esta será a edição mais diversa da história, com o maior número de representantes vindas do interior. A vencedora leva para casa um prêmio de R$ 5 mil reais, brindes, além de representar o Acre e concorre ao nacional em 2026. Quem se despede do trono ao final do evento é Layane Castro, eleita Miss Acre 2025, que passa a faixa para a nova eleita.

Miss Universe Acre 2026: beleza com propósito

Mais do que um concurso, o Miss Universe Acre 2026 reforça a tradição dos concursos de beleza no Brasil, celebrando diversidade, propósito e a força das mulheres que representam cada munícipio do nosso estado. Venha conferir um grandioso espetáculo que irá coroar a nossa representante no concurso.

Serviço:

👑 Miss Universe Acre 2026

Data: 29 de outubro de 2025 (quarta-feira)

⏰Horário: 19h

📍Local: Usina de Arte João Donato – Rua das Acácias, 1155 – Distrito Industrial/Rio Branco, Acre

📱Assessoria de Imprensa e Comunicação

Fernando Santtos

(68) 992229764

Informações pelo Instagram: @missuniverseacre