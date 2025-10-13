O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes

Você provavelmente já viu em algum filme aqueles calendários com homens bonitos — e sim, eles existem de verdade! O Calendário dos Bombeiros Australianos acaba de lançar uma nova edição e, como sempre, está dando o que falar.

Além de encantar o público com fotos de bombeiros (alguns acompanhados de filhotes irresistíveis), o projeto tem uma causa nobre. A renda arrecadada é destinada a instituições que apoiam bem-estar animal, hospitais infantis, saúde mental de socorristas e recuperação de desastres na Austrália.

Em 2025, o calendário chega em cinco versões: Cachorro, Gato, Cavalo, Animais Mistos e Herói — esta última traz retratos individuais dos bombeiros, sem a companhia dos bichos.

A temática deste ano faz homenagem aos profissionais que se dedicam a salvar animais durante incêndios florestais, tanto na Austrália quanto em outros países.