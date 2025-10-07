07/10/2025
Obra na Passarela avança e acesso ao Mercado Velho será liberado ainda em outubro

A recuperação da Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco, segue em ritmo acelerado e deve garantir, até o dia 15 de outubro, a liberação do acesso ao entorno do Mercado Velho, uma das áreas mais movimentadas da capital. A informação foi confirmada pela presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, que acompanhou o andamento das obras nesta terça-feira (7).

Os trabalhos se concentram atualmente em diferentes pontos da estrutura | Foto: Thauã Conde, Deracre

Os trabalhos se concentram atualmente em diferentes pontos da estrutura, com foco em garantir estabilidade e segurança aos pedestres que utilizam diariamente o local. Entre os avanços mais recentes está a finalização da viga de sustentação da base e o reforço dos pilares, que asseguram maior firmeza à estrutura.

O Deracre também concluiu o reforço do solo, etapa essencial para estabilizar o terreno e permitir o andamento dos serviços na parte superior da passarela, onde está sendo montada a estrutura que sustenta o tabuleiro. Em seguida, as equipes iniciarão o sistema de drenagem e aterro na área frontal do calçadão do Mercado Velho, o que vai melhorar o escoamento das águas pluviais e proporcionar mais segurança para pedestres e comerciantes.

Uma das mudanças que contribuíram para o avanço das obras foi a transferência do canteiro de trabalho para um novo ponto, o que reorganizou o fluxo no entorno e tornou o processo mais ágil e seguro.

Após a liberação do acesso ao público, a recuperação seguirá para a fase final, com foco no reforço das estruturas metálicas que sustentam a passarela, reforçando o compromisso do governo do Estado em valorizar espaços urbanos e garantir infraestrutura de qualidade à população acreana.

