Operação desmantela grupo ligado a facção que contava com apoio de médico no Acre

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) deflagrou, nesta terça-feira (7), a Operação Bastão de Esculápio, com o objetivo de desarticular um núcleo de apoio de uma facção criminosa que atua na região do Vale do Juruá.

De acordo com as investigações, o grupo contava com o envolvimento de um profissional da área médica, que utilizava sua influência social para favorecer as atividades da organização. O suspeito teria fornecido informações privilegiadas, apoio logístico e recursos estratégicos a integrantes do crime organizado.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Cruzeiro do Sul, onde os agentes coletaram materiais e documentos que podem comprovar a autoria e participação dos investigados.

Os crimes apurados incluem participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.

A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Estado do Acre. Em nota, a força-tarefa reafirmou o compromisso com o combate ao crime organizado e destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança pública para preservar a ordem e proteger a população acreana.