07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

Operação desmantela grupo ligado a facção que contava com apoio de médico no Acre

De acordo com as investigações, o grupo contava com o envolvimento de um profissional da área médica, que utilizava sua influência social para favorecer as atividades da organização

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) deflagrou, nesta terça-feira (7), a Operação Bastão de Esculápio, com o objetivo de desarticular um núcleo de apoio de uma facção criminosa que atua na região do Vale do Juruá.

Operação aconteceu na cidade de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, o grupo contava com o envolvimento de um profissional da área médica, que utilizava sua influência social para favorecer as atividades da organização. O suspeito teria fornecido informações privilegiadas, apoio logístico e recursos estratégicos a integrantes do crime organizado.

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Cruzeiro do Sul, onde os agentes coletaram materiais e documentos que podem comprovar a autoria e participação dos investigados.

Os crimes apurados incluem participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.

A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Estado do Acre. Em nota, a força-tarefa reafirmou o compromisso com o combate ao crime organizado e destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos de segurança pública para preservar a ordem e proteger a população acreana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost