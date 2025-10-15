15/10/2025
Ozempic e Wegovy mudam como corpo processa o álcool, sugerem cientistas

Pesquisa da Virginia Tech sugere que remédios usados para emagrecimento e diabetes retardam a absorção do álcool

Remédios que se tornaram fenômeno mundial no tratamento da obesidade, como Ozempic e Wegovy, podem ter um efeito curioso — e promissor — além da perda de peso: reduzir a vontade de beber. Um novo estudo conduzido pela Virginia Tech, nos Estados Unidos, aponta que medicamentos que contêm semaglutida, liraglutida e tirzepatida, da classe dos agonistas do receptor de GLP-1, retardam a absorção do álcool no sangue, diminuindo seus efeitos no cérebro e, consequentemente, a sensação de embriaguez.

Segundo os pesquisadores do Fralin Biomedical Research Institute, o mecanismo por trás dessa reação não está diretamente no sistema nervoso central, como ocorre com outros medicamentos usados no tratamento do alcoolismo, mas sim no modo como o corpo processa o álcool.

Segundo os pesquisadores do Fralin Biomedical Research Institute, o mecanismo por trás dessa reação não está diretamente no sistema nervoso central/Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

