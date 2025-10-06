Paciente com suspeita de intoxicação por metanol segue em estado gravíssimo no Acre

Uma mulher, natural de Candeias do Jamari, Rondônia, permanece em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco. A paciente foi transferida após desenvolver um quadro de hepatite fulminante, rabdomiólise e insuficiência renal, com suspeita inicial de intoxicação por metanol.

Apesar da gravidade, um exame toxicológico realizado pelo Instituto Laboratorial Criminal de Porto Velho não identificou a presença da substância no organismo da paciente. No entanto, para confirmar a origem do quadro clínico, uma nova análise será feita nesta segunda-feira (6), em Rio Branco.

A paciente deu entrada em unidades de saúde rondoniense após sentir fortes dores abdominais, náuseas e vômitos — sintomas que surgiram após o consumo de bebidas alcoólicas. Diante da piora rápida do quadro e da suspeita de intoxicação, ela foi transferida para o Acre com indicação de transplante hepático de urgência.

O caso foi comunicado oficialmente ao Ministério da Saúde pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Acre (Cievs) e pela Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com o apoio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Fundhacre.

A gravidade da situação levou a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) a solicitar prioridade no envio de etanol farmacêutico, substância usada como antídoto em casos de intoxicação por metanol. A secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, destacou que o estado se prepara para agir preventivamente.

“Mesmo sem confirmação laboratorial, pedimos o medicamento para garantir que o Acre esteja pronto para qualquer emergência. Somos uma região de fronteira e recebemos pacientes de outros estados e até de países vizinhos”, afirmou.

De acordo com a presidente da Fundhacre, Soron Steiner, equipes médicas e farmacêuticas estão atuando de forma ininterrupta no acompanhamento da paciente.

“Ela recebe todos os cuidados necessários enquanto aguarda o transplante. Nossas equipes estão mobilizadas 24 horas por dia para oferecer o melhor suporte possível”, garantiu.

Em resposta ao caso e à possibilidade de novos registros no país, o Ministério da Saúde anunciou o envio de 700 doses de etanol farmacêutico para os estados. Rio Branco deve receber 30 dessas doses até o fim da próxima semana, reforçando a estrutura da rede pública de saúde para tratar possíveis casos de intoxicação por bebidas adulteradas.