16/10/2025
Pecuarista é executado a tiros em propriedade rural no interior do Acre

Perto do local, policiais encontraram várias cápsulas de pistola, o que reforça a hipótese de execução

Um pecuarista identificado como Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, conhecido na região como Cesinha, foi encontrado morto a tiros na manhã desta quarta-feira (15), em sua propriedade na zona rural de Plácido de Castro, interior do Acre.

Vítima tinha 53 anos/Foto: Reprodução

O crime aconteceu em uma área localizada às margens da Rodovia AC-475. Moradores relataram ter ouvido disparos durante a manhã, e o corpo da vítima foi localizado horas depois, caído no terreno ao lado da casa de madeira onde morava. Perto do local, policiais encontraram várias cápsulas de pistola, o que reforça a hipótese de execução.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar à cena do crime, a equipe apenas confirmou o óbito. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) se deslocou de Rio Branco para realizar os levantamentos e a remoção do corpo. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, que trabalha para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Até o momento, ninguém foi preso e o caso é tratado pelas autoridades como uma possível execução.

