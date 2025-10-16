16/10/2025
PF deflagra operação contra grupo que furtou mais de R$ 56 mil dos Correios em Rio Branco

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital acreana

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Código Postal, com o objetivo de investigar um grupo criminoso suspeito de realizar furto na unidade dos Correios CDD-Bosque, em Rio Branco, causando prejuízo superior a R$ 56 mil.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital acreana

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital, expedidos pela Justiça Federal do Acre.

Segundo a PF, a operação visa reunir provas sobre a participação dos investigados e identificar possíveis coautores do crime, dando sequência às investigações até a conclusão do inquérito policial.

