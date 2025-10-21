PGE/AC lança Pesquisa de Reconhecimento da Sociedade

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) lança nesta segunda-feira, 20, Pesquisa de Reconhecimento da Sociedade, iniciativa que busca aproximar e fortalecer o diálogo com a população.

O levantamento tem como propósito compreender como a atuação da PGE/AC é percebida pela sociedade, contribuindo para o aprimoramento das ações de comunicação e o fortalecimento da transparência institucional.

A pesquisa estará disponível até 31 de dezembro de 2025, e poderá ser acessada pelos canais oficiais da PGE/AC, Instagram @pgeacre, pelo site https://www.pge.ac.gov.br/ ou pelo portal agencia.ac.gov.br.

De acordo com a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a escuta ativa da sociedade e a melhoria contínua de sua atuação.

“A pesquisa é mais uma ferramenta de gestão que permitirá avaliar resultados e fortalecer a imagem da Procuradoria como instituição essencial à Justiça e ao desenvolvimento do Estado. Ela também fortalece o diálogo com os cidadãos.”

A Pesquisa de Reconhecimento da Sociedade é mais uma ação que reafirma o compromisso da Procuradoria-Geral do Estado com a transparência, o diálogo e a valorização da participação cidadã.

CLIQUE AQUI para responder a pesquisa.