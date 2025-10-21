21/10/2025
Universo POP
Após bariátrica, Thaís Carla quer voltar às passarelas
“Foi proposital”: Gaby Spanic confirma que agrediu Tàmires para deixar A Fazenda 17
Mateus Solano se manifesta após polêmica com celular de fã durante peça
Criança viraliza por pedir esmola para “tia doente” usando foto de Lady Gaga
Ana Castela abre o jogo e nega que pais sejam contra namoro com Zé Felipe
Linkin Park celebra retorno ao Brasil e exalta energia única dos fãs brasileiros
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de desviar R$ 100 milhões
Horóscopo do dia: previsões para seu signo nesta terça-feira
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
Programa “Pândega do Neto” reúne nomes da música acreana e nacional em nova edição

PGE/AC lança Pesquisa de Reconhecimento da Sociedade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) lança nesta segunda-feira, 20, Pesquisa de Reconhecimento da Sociedade, iniciativa que busca aproximar e fortalecer o diálogo com a população.

Reprodução

O levantamento tem como propósito compreender como a atuação da PGE/AC é percebida pela sociedade, contribuindo para o aprimoramento das ações de comunicação e o fortalecimento da transparência institucional.

A pesquisa estará disponível até 31 de dezembro de 2025, e poderá ser acessada pelos canais oficiais da PGE/AC, Instagram @pgeacre, pelo site https://www.pge.ac.gov.br/ ou pelo portal agencia.ac.gov.br.

De acordo com a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a escuta ativa da sociedade e a melhoria contínua de sua atuação.

“A pesquisa é mais uma ferramenta de gestão que permitirá avaliar resultados e fortalecer a imagem da Procuradoria como instituição essencial à Justiça e ao desenvolvimento do Estado. Ela também fortalece o diálogo com os cidadãos.”

A Pesquisa de Reconhecimento da Sociedade é mais uma ação que reafirma o compromisso da Procuradoria-Geral do Estado com a transparência, o diálogo e a valorização da participação cidadã.

CLIQUE AQUI para responder a pesquisa.

 

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost