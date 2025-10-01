Podcast Voz que Eleva traz hoje a pastora Fátima Batistela que compartilha sua trajetória missionária de fé e dedicação

O episódio desta semana do Voz que Eleva traz uma história marcada por coragem, entrega e fé. A apresentadora Irinéia Barbosa recebe Fátima Batistela, pastora da Jovens Com Uma Missão (Jocum), que tem dedicado sua vida ao serviço missionário.

Paulista de nascimento e acreana de coração há 25 anos, Fátima viveu por mais de uma década entre os indígenas da tribo Banawá, localizada no interior do Amazonas. Durante esse período, mergulhou na cultura local, aprendeu a língua do povo, alfabetizou muitos moradores da aldeia e compartilhou o evangelho, levando mensagens de esperança e transformação. Foram anos de proximidade e convivência intensa, marcados por experiências que se tornaram verdadeiras provas de fé e de confiança em Cristo, fortalecendo ainda mais sua caminhada espiritual.

Lidera uma equipe com cerca de 70 missionários em atuação no Acre e em países como Bolívia, Peru, Moçambique, Sudão e Índia, com o ousado propósito de enviar 300 missionários às nações. O episódio revela os bastidores dessa caminhada, os desafios enfrentados durante sua trajetória e as histórias que traduzem a força vinda da esperança e da solidariedade.

Mais do que compartilhar suas histórias, o bate-papo é um convite para refletir sobre a importância da fé que move pessoas a se dedicarem inteiramente ao cuidado do próximo. Histórias como a de Fátima mostram que o chamado missionário não é somente uma jornada individual, mas uma inspiração coletiva que gera transformação por onde passa.

No Voz que Eleva, seguimos trazendo conversas que inspiram, emocionam e fortalecem. O episódio #10 celebra a missão como expressão de amor e entrega, lembrando que, quando a fé guia os passos, os limites deixam de existir.

O episódio será transmitido às 19 horas no YouTube: Voz que Eleva Podcast, através do link.