IA, liderança e futuro empresarial são temas do Voz que Eleva com Isac Roque

A jornalista Irinéia Barbosa apresenta um episódio voltado às transformações tecnológicas da atualidade, traz uma discussão sobre o uso da inteligência artificial dentro das empresas e o impacto da mentalidade dos líderes nesse processo. O convidado é o especialista em cultura organizacional Isac Roque, que compartilha experiências e provoca reflexões sobre inovação, marketing, estratégia e comportamento no ambiente corporativo.

Com atuação no ecossistema de startups, Isac Roque é Chief Operating Officer da Culture App e Chief Visionary Officer da Hivestruc, empresas voltadas à inovação, cultura organizacional e estruturação estratégica de negócios. Autor do livro Treinamento de Elefantes, o profissional desenvolve assessoria e consultoria aliadas ao marketing empresarial, colabora para que empresas alinhem visão, posicionamento e crescimento sustentável.

Durante a conversa, o convidado relembra sua trajetória no empreendedorismo e destaca como suas experiências contribuíram para a construção de uma visão voltada ao desenvolvimento de empresas mais conscientes e preparadas para as mudanças do mercado.

Ao longo do bate-papo, a inteligência artificial surge como uma ferramenta cada vez mais presente nas rotinas corporativas. No entanto, o episódio reforça que a tecnologia, por si só, não garante resultados. Segundo Isac Roque, o diferencial está na forma como os líderes utilizam esses recursos e, principalmente, na mentalidade com que encaram inovação e transformação.

Um dos pontos centrais da conversa é a ideia de que muitas empresas buscam soluções tecnológicas sem antes compreender seus próprios desafios internos. Nesse cenário, a inteligência artificial pode até otimizar processos, mas não resolve problemas estruturais ligados à cultura organizacional e à tomada de decisão.

A reflexão se amplia ao abordar o comportamento de empresários que permanecem presos ao operacional, mesmo diante de ferramentas capazes de automatizar tarefas e ampliar a eficiência. Para o especialista, o verdadeiro avanço acontece quando o gestor assume uma posição mais estratégica, e utiliza a tecnologia como aliada na construção de crescimento sustentável.

Outro destaque do episódio é o papel da liderança na criação de ambientes abertos à inovação. A conversa reforça que, para que a inteligência artificial seja aplicada de forma eficaz, é necessário estimular uma cultura organizacional que valorize o aprendizado contínuo, a adaptação e a abertura para novas possibilidades.

O episódio também apresenta uma visão prática sobre o tema, trazendo provocações para gestores que desejam integrar a inteligência artificial no dia a dia das empresas. Entre os pontos abordados estão a importância de fazer as perguntas certas, identificar gargalos internos antes de buscar soluções tecnológicas e preparar equipes para lidar com as mudanças.

A conversa dialoga diretamente com os conceitos apresentados no livro Treinamento de Elefantes, obra em que Isac Roque propõe a ruptura de padrões mentais limitantes e a construção de culturas organizacionais mais fortes, com equipes preparadas para alta performance.

Ao conectar tecnologia, comportamento e estratégia, o episódio convida o público a refletir sobre o futuro das empresas e o papel da mentalidade na construção de negócios mais inovadores, eficientes e preparados para os desafios contemporâneos.

A entrevista está disponível nas plataformas digitais do podcast e também no YouTube, por meio do link: https://youtu.be/mMFYy4eMts4.

Sobre o Voz que Eleva

O Voz que Eleva é um podcast dedicado a conversas que promovem conscientização, desenvolvimento pessoal e fortalecimento de vozes femininas. Por meio de especialistas, vivências e histórias inspiradoras, o projeto amplia perspectivas e incentiva diálogos que geram impacto positivo na sociedade.