Polícia apreende 200 quilos de drogas escondidos em caminhão na região da Tucandeira

Uma operação da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), resultou na apreensão de aproximadamente 200 quilos de entorpecentes na tarde deste sábado (18), na região da Tucandeira, em Rio Branco.

A ação ocorreu após um período de monitoramento que identificou um grupo suspeito de enviar cargas de drogas para outros estados. Com base nas informações levantadas, equipes da Denarc, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Federal, montaram uma operação conjunta para interceptar o transporte ilícito.

O entorpecente foi encontrado escondido em um compartimento de um caminhão. O motorista do veículo foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde será ouvido e responderá por tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Saulo Macedo, coordenador da Denarc, a apreensão representa um avanço significativo no combate ao tráfico interestadual.

“Essa apreensão representa um duro golpe contra o narcotráfico que atua na região Norte. Estamos diante de uma organização que visava escoar grandes quantidades de droga para outros estados do país. Graças ao trabalho de inteligência da nossa equipe e à rápida resposta operacional com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Federal, conseguimos interceptar essa carga antes que ela deixasse o estado”, afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou o compromisso da instituição no enfrentamento ao crime organizado.

“Essa ação demonstra o comprometimento da Polícia Civil com o enfrentamento ao crime organizado e à defesa da sociedade acreana. O tráfico de drogas é uma das principais fontes de violência em nosso estado, e operações como essa são essenciais para enfraquecer essas estruturas criminosas”, disse.

As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e detalhar a logística utilizada no transporte da droga. O material apreendido será periciado e, posteriormente, destruído conforme os trâmites legais.