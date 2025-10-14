14/10/2025
Polícia apreende quatro adolescentes que assaltaram e renderam clientes em distribuidora

Os assaltantes fugiram levando dinheiro, celulares e objetos pessoais

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, apreendeu nesta terça-feira (14) quatro adolescentes suspeitos de envolvimento no assalto à Distribuidora e Cervejaria Terra Bruta, ocorrido em 18 de setembro. Entre os detidos estão três executores e um mandante do crime, que foi registrado por câmeras de segurança e ganhou grande repercussão no município.

Polícia Civil apreende quatro adolescentes suspeitos de assalto a distribuidora no interior do Acre/Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, os jovens chegaram ao estabelecimento encapuzados e armados, utilizando bicicletas para se deslocar até o local. Durante a ação, clientes e funcionários foram rendidos sob ameaça de armas de fogo. Em determinado momento, um dos suspeitos efetuou um disparo acidental em frente ao comércio, aumentando o pânico entre as vítimas. Os assaltantes fugiram levando dinheiro, celulares e objetos pessoais.

A partir das imagens de monitoramento, de depoimentos de testemunhas e de denúncias anônimas, a equipe do Núcleo de Investigação da Polícia Civil conseguiu identificar os envolvidos e representou junto ao Poder Judiciário pela expedição dos mandados de busca e apreensão, cumpridos com êxito nesta terça-feira.

Os adolescentes foram encaminhados para os procedimentos legais e colocados à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para apurar se o grupo tem ligação com outros crimes cometidos na região.

