21/10/2025
Polícia impede ataque de facção e deixa suspeito baleado; três adolescentes foram apreendidos

Os militares encontraram três armas de fogo com o grupo

Policiais militares do 2° Batalhão frustraram um ataque a tiros planejado por uma organização criminosa e apreenderam três armas de fogo na noite desta segunda-feira (21), na Travessa Beija-Flor, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco. A ação resultou no ferimento de Thiago Silva Alves, de 19 anos, baleado no peito durante confronto com os militares.

Caso aconteceu no Segundo Distrito de Rio Branco/Foto: ContilNet

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou cinco homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, o grupo tentou fugir. Um dos suspeitos, armado, apontou o revólver na direção da equipe, que reagiu e atingiu Thiago. Mesmo ferido, ele ainda tentou escapar pulando o muro de uma residência com dois comparsas, mas acabou ficando no local devido à gravidade do ferimento.

Durante a ação, três adolescentes foram apreendidos e um adulto preso. Os militares encontraram três armas de fogo com o grupo.

Suspeito precisou ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro/Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Thiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado grave.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos, os detidos e o armamento apreendido foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso será investigado pela Polícia Civil.

