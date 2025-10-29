29/10/2025
Polícia investiga motorista de app que atropelou duas crianças em calçada no interior do Acre

Várias testemunhas prestaram depoimento nesta segunda-feira (27) à autoridade policial e o caso permanece em fase de investigação

A Polícia Civil de Sena Madureira abriu nesta semana um processo de investigação com a meta de apurar um acidente de trânsito ocorrido no último domingo (26) no bairro da vitória. Duas crianças que estavam na calçada foram atropeladas e uma delas sofreu fratura na perna.

Caso aconteceu em Sena Madureira/Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, um motorista de aplicativo foi o responsável pelo sinistro. Após a ocorrência, ele se evadiu do local sem prestar socorro às vítimas.

No mesmo dia, a Polícia Militar ainda fez buscas na tentativa de encontrá-lo, mas não obteve êxito. Na segunda-feira (27) uma equipe da Polícia Civil também realizou diligências, no entanto, não o localizou.

Uma das vítimas teve uma fratura na perna/Foto: Cedida

Várias testemunhas prestaram depoimento nesta segunda-feira (27) à autoridade policial e o caso permanece em fase de investigação.

Por ter fraturado a perna, uma das vítimas foi transferida para Rio Branco, onde passou por cirurgia e encontra-se em processo de recuperação.

