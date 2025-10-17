17/10/2025
Polícia Militar apreende mais de 150 kg de drogas na divisa entre Acre e Rondônia

Durante a revista, os militares encontraram, no interior de um dos automóveis, 105 kg de skunk, 28 kg de crack e 18 kg de cloridrato de cocaína

Uma ação integrada das forças de segurança resultou na apreensão de 152,8 quilos de drogas na divisa entre o Acre e Rondônia, nesta sexta-feira (17). A operação foi deflagrada após informações levantadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado.

Momento da abordagem/Foto: ContilNet

De acordo com o capitão Januário, da Polícia Militar, a equipe realizou a abordagem de dois veículos que seguiam do Acre em direção a Rondônia. Durante a revista, os militares encontraram, no interior de um dos automóveis, 105 kg de skunk, 28 kg de crack e 18 kg de cloridrato de cocaína — totalizando 152,850 kg de entorpecentes.

Itens apreendidos/Foto: ContilNet

Um homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. O caso será encaminhado ao Poder Judiciário para os procedimentos legais.

A operação faz parte de ações integradas para combater o tráfico de drogas na região de fronteira.

