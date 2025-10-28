28/10/2025
Polícia Militar prende dois homens por violência doméstica em Cruzeiro do Sul e Porto Walter

As operações ocorreram nas cidades de Cruzeiro do Sul e Porto Walter e foram destacadas pelo capitão Thales Campos como um reforço na proteção às vítimas

A Polícia Militar na região do Juruá intensificou o combate à violência contra a mulher, efetuando duas prisões relacionadas à Lei Maria da Penha em um intervalo inferior a 24 horas. As operações ocorreram nas cidades de Cruzeiro do Sul e Porto Walter e foram destacadas pelo capitão Thales Campos como um reforço na proteção às vítimas.

No Bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, a PM prendeu um homem de 33 anos que estava violando uma medida protetiva que protegia a mãe e a avó/Foto: Cedida

No Bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, a PM prendeu um homem de 33 anos que estava violando uma medida protetiva que protegia a mãe e a avó. O indivíduo, que é usuário de entorpecentes, vinha cometendo furtos e gerando constante perturbação na Rua Remanso.

A detenção ocorreu após vizinhos acionarem a polícia. O capitão Campos enfatizou que a rápida intervenção foi crucial: “A intervenção evitou o mal maior e a prática de crimes mais graves”, declarou. O suspeito foi levado à delegacia pelo descumprimento da ordem judicial.

Em Porto Walter, no domingo (26), a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de um indivíduo que estava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele foi abordado em uma área de risco, e a verificação de seu nome revelou a existência de um mandado de prisão em aberto, também relacionado a um caso de violência doméstica.

O homem foi encaminhado às autoridades competentes para os devidos trâmites judiciais.

O capitão Thales Campos concluiu que as prisões “reforçam o compromisso da PM do Juruá com a proteção às vítimas da Lei Maria da Penha”.

A corporação reiterou a orientação para que denúncias de violência doméstica sejam feitas através do disque 180 ou diretamente nas unidades policiais.

