Polícia prende suspeito de abusar de cinco mulheres da mesma família no interior do Acre

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Acre (PCAC) e do Corpo de Bombeiros resultou na prisão preventiva de R. N. de N. dos S., investigado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. O homem estava escondido em uma localidade de difícil acesso no interior de Tarauacá.

Para cumprir o mandado, a equipe precisou enfrentar uma operação de logística complexa, que incluiu deslocamento por rodovia e ramal, além de mais de cinco horas de viagem fluvial até chegar ao ponto onde o acusado se refugiava.

As investigações começaram após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar, no fim do mês passado. O relato indicava que uma criança havia sido abusada pelo próprio tio. Com o avanço das apurações, a polícia descobriu que a violência sexual não se restringia a uma única vítima: outras três irmãs da criança, além da mãe delas (cunhada do suspeito) também teriam sido violentadas.

Diante da gravidade dos fatos e do risco de novos crimes, a Vara Criminal de Tarauacá expediu mandado de prisão preventiva, que foi imediatamente cumprido pela equipe de investigação. O suspeito foi conduzido à delegacia e segue à disposição da Justiça.