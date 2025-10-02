02/10/2025
Polícia prende suspeito de abusar de cinco mulheres da mesma família no interior do Acre

As investigações começaram após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Acre (PCAC) e do Corpo de Bombeiros resultou na prisão preventiva de R. N. de N. dos S., investigado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. O homem estava escondido em uma localidade de difícil acesso no interior de Tarauacá.

Para cumprir o mandado, a equipe precisou enfrentar uma operação de logística complexa/Foto: PC

Para cumprir o mandado, a equipe precisou enfrentar uma operação de logística complexa, que incluiu deslocamento por rodovia e ramal, além de mais de cinco horas de viagem fluvial até chegar ao ponto onde o acusado se refugiava.

As investigações começaram após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar, no fim do mês passado. O relato indicava que uma criança havia sido abusada pelo próprio tio. Com o avanço das apurações, a polícia descobriu que a violência sexual não se restringia a uma única vítima: outras três irmãs da criança, além da mãe delas (cunhada do suspeito) também teriam sido violentadas.

Diante da gravidade dos fatos e do risco de novos crimes, a Vara Criminal de Tarauacá expediu mandado de prisão preventiva, que foi imediatamente cumprido pela equipe de investigação. O suspeito foi conduzido à delegacia e segue à disposição da Justiça.

 

