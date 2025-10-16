Polícia prende suspeito horas após arrombamento de loja no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Patrimônio (Nepatri), prendeu na manhã desta quarta-feira (15) um dos suspeitos de arrombar e furtar uma loja localizada no centro de Cruzeiro do Sul.

O crime ocorreu por volta das 2h da madrugada, quando a porta de vidro do estabelecimento foi quebrada e diversos produtos foram levados, entre eles cosméticos, bolsas, mochilas, canecas térmicas e bonés.

As investigações apontaram dois suspeitos: A.M.S. e L.F.S. Em menos de seis horas após o crime, os agentes do Nepatri localizaram e prenderam L.F.S. nas proximidades da Ponte da União, também no centro da cidade.

Durante a abordagem, o suspeito confessou a participação no furto e revelou que agiu com o comparsa A.M.S., que segue foragido com os produtos subtraídos. As diligências continuam com o objetivo de capturar o segundo envolvido e recuperar os materiais furtados.

L.F.S. foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil e apresentado à autoridade de plantão para os procedimentos legais cabíveis.