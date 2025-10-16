16/10/2025
Universo POP
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll

Polícia prende suspeito horas após arrombamento de loja no interior do Acre

Em menos de seis horas após o crime, os agentes do Nepatri localizaram e prenderam L.F.S

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Patrimônio (Nepatri), prendeu na manhã desta quarta-feira (15) um dos suspeitos de arrombar e furtar uma loja localizada no centro de Cruzeiro do Sul.

Polícia Civil prende suspeito de arrombamento em loja no centro de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

O crime ocorreu por volta das 2h da madrugada, quando a porta de vidro do estabelecimento foi quebrada e diversos produtos foram levados, entre eles cosméticos, bolsas, mochilas, canecas térmicas e bonés.

As investigações apontaram dois suspeitos: A.M.S. e L.F.S. Em menos de seis horas após o crime, os agentes do Nepatri localizaram e prenderam L.F.S. nas proximidades da Ponte da União, também no centro da cidade.

Durante a abordagem, o suspeito confessou a participação no furto e revelou que agiu com o comparsa A.M.S., que segue foragido com os produtos subtraídos. As diligências continuam com o objetivo de capturar o segundo envolvido e recuperar os materiais furtados.

L.F.S. foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil e apresentado à autoridade de plantão para os procedimentos legais cabíveis.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost