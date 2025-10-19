Polícias apreendem 200 kg de drogas avaliadas em R$ 2 milhões, na divisa entre Acre e Rondônia

Uma operação conjunta realizada na tarde deste sábado (18) pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal resultou na apreensão de aproximadamente 200 quilos de drogas na BR-364, na região da Tucandeira, divisa entre os estados do Acre e Rondônia. O entorpecente foi avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

A ação foi desencadeada após monitoramento realizado pela Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), que investigava um grupo suspeito de enviar grandes carregamentos de drogas para outros estados, principalmente São Paulo.

Durante as abordagens, os agentes receberam informações sobre uma carreta que estaria transportando drogas e que havia saído de Rio Branco com destino ao estado paulista, onde a carga seria distribuída nas regiões de Piracicaba e Campinas.

Na abordagem, os policiais localizaram dentro da carreta 36 barras de crack, 8 barras de cocaína (pasta base) e 159 barras de skank — conhecido como “super maconha”. O entorpecente estava escondido em caixas no interior do veículo.

O motorista, um homem de 59 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC), sob coordenação da DENARC. Ele deverá ser transferido nas próximas horas para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

De acordo com a polícia, o caminhoneiro trabalha há mais de 10 anos no transporte de cargas interestaduais e alegou ter sido surpreendido com a carga ilícita. Durante a vistoria, os agentes constataram que as embalagens das drogas continham etiquetas com códigos e identificações, indicando o destino de cada lote. O material será periciado para auxiliar na identificação dos destinatários e demais integrantes da quadrilha.

Segundo o delegado Saulo Macedo, coordenador da DENARC, a operação representa um duro golpe contra o tráfico interestadual.

“Graças ao trabalho de inteligência da nossa equipe e à rápida resposta operacional, conseguimos interceptar essa carga antes que ela deixasse o estado. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e desarticular completamente essa quadrilha”, destacou o delegado.

A droga apreendida será submetida à perícia e, posteriormente, destruída conforme determina a legislação. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os demais integrantes da organização criminosa responsável pelo transporte interestadual de entorpecentes.

Veja o vídeo: