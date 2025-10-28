28/10/2025
Populares fazem justiça com as próprias mãos após corpo de criança ser achado em mala

A criança, identificada como Paulo Guilherme, foi achada por um pedestre em frente ao cemitério

O corpo de um menino de 6 anos, identificado como Paulo Guilherme Ribeiro Guerra, foi encontrado, na tarde dessa segunda-feira (28/10), dentro de uma mala do lado de fora de um cemitério em Belém (PA). A criança estava desaparecida desde domingo (26/10) à noite.

corpo do menino foi encontrado por um pedestre que passou em frente ao Cemitério São Jorge/Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do menino foi encontrado por um pedestre que passou em frente ao Cemitério São Jorge. Ao abrir a mala, o homem encontrou o cadáver.

Em nota, a polícia informou que as investigações seguem para identificar os suspeitos envolvidos no crime. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. A investigação do caso está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios”, informa.

Supeito foi encontrado morto

Na noite dessa segunda, George Hamilton dos Santos Gonçalves, principal suspeito do crime, foi morto a pauladas e pedradas por moradores. O reciclador morava próximo à casa da vítima e, segundo moradores, foi visto empurrando um carrinho de mão com uma mala preta, semelhante à que foi encontrada a criança.
